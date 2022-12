Sur TikTok, les parodies des comédies romantiques de Noël font sensation.

Rassemblés derrière le hashtag #christmasstereotypes, qui cumule près de 140000 vues, ou encore #christmasmovie à plus de 216 millions de vues, les utilisateurs sont nombreux à rejouer des scènes tirées des films et séries de Noël. Une manière de critiquer le manque d'originalité et de crédibilité de ces programmes. Et malgré un très mauvais - mais voulu - jeu d'acteur (histoire de critiquer aussi le jeu des acteurs de ces véritables films), l'intérêt pour ces contenus semble prendre auprès des utilisateurs.

Le hashtag #hallmarkchristmasmovies, avec ses 102,5 millions de vues, rassemble de nombreuses vidéos parodiant les films de Noël diffusés sur Hallmark Channel, la chaîne de télévision américaine spécialisée dans ces contenus à l'eau de rose et de saison. La radio canadienne 102.1 The Edge s'est même prêtée au jeu en réalisant sa propre parodie d'un film de Noël cumulant plus de 5,5 millions de vues sur TikTok.