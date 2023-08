Sur TikTok, les histoires criminelles fascinent

Parmi ces différents "mondes" sur TikTok, les contenus oscillent entre les témoignages des victimes pouvant générer des millions de vues comme ces extraits de l’émission "I Survived…", diffusée entre 2008 et 2015 aux Etats-Unis. Divisés en plusieurs vidéos, certains épisodes sont disponibles en partie sur TikTok, et certains contenus ont généré jusqu’à 6,5 millions de vues. Avec des vidéos de plus d’une minute et autant de vues, les créateurs peuvent alors monétiser leurs contenus et remporter une certaine somme d’argent.

La tendance des "True crime" est telle que certains utilisateurs en ont fait leur gagne-pain. Des comptes tenus par des anonymes comme "tru3crimet0k" ou encore "Charley Bourne True Crime" et même des médias comme "dailymailcrime" consacrent leurs contenus à raconter ces affaires criminelles. Et le succès est toujours au rendez-vous avec des milliers voire des millions de vues générées. Pourtant, certains contenus tournent parfois au sordide à l’image de l’histoire de Sarah Boone, inculpée pour la mort de son petit ami enfermé dans une valise en 2020. Une vidéo a alors fait le buzz sur TikTok, repris par plusieurs créateurs qui ont réalisé des millions de vues grâce à ce contenu aussi sensible que perturbant.