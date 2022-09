Sur TikTok, la lutte contre la consommation de drogue se modernise

Mais loin d’elle l’idée d’encourager leur usage. La jeune femme, connue sous le pseudonyme @thatmushybish, affirme que ses vidéos s’inscrivent dans une démarche de prévention. C’est pourquoi elle n’hésite pas à livrer des détails sur sa propre consommation de drogue. "Quand je fume de l'herbe, que ce soit avec des bongs, des spliffs ou autre, ça me rend extrêmement paranoïaque. Extrêmement dissociée. J'ai l'impression que tout va au ralenti [...] et ce n'est pas drôle", confie-t-elle. Comme Cara, ils sont nombreux à parler des substances psychotropes et des conduites addictives sur TikTok.

Le hashtag #harmreduction a déjà généré 228,8 millions de vues sur la plateforme et celui #seshtok plus de 163 millions. La présence de consommateurs de stupéfiants sur Internet n’est évidemment pas un phénomène nouveau mais la donne semble avoir changé avec l’arrivée de TikTok. Les comptes abordant la question des drogues et des toxicomanies disposent d’une visibilité qu’ils n’ont pas sur d’autres réseaux sociaux, favorisée par la page intitulée "Pour toi" et son algorithme tourné vers la découverte.