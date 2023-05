Sur TikTok, il sera encore plus facile de rechercher des nouvelles musiques tendances

"Nous sommes ravis de lancer le #NewMusic Hub, une plateforme de découverte mondiale qui célèbre et défend les artistes de tous les genres, des talents en devenir aux superstars internationales. TikTok est déjà une destination pour les artistes qui veulent présenter en avant-première leurs nouvelles œuvres, et pour les fans de musique qui cherchent à découvrir de nouveaux morceaux, et cette nouvelle fonctionnalité donnera aux artistes un nouveau moyen de se connecter à notre communauté mondiale. C’est une occasion formidable d’inspirer la créativité des artistes, de susciter des connexions et de favoriser un paysage musical diversifié qui englobe les talents et les passions uniques des artistes et des fans du monde entier.", a ajouté Paul Hourican, responsable mondial des opérations musicales chez TikTok.

Ce n’est pas la première fois que TikTok se lance dans des outils à destination des artistes. Le programme SoundOn offre déjà aux artistes indépendants la possibilité de proposer leur titre sur TikTok pour gagner de l’argent.