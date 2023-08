Sur TikTok et Instagram, des influenceurs payés pour faire la promotion des géants pétroliers.

Sur Instagram, une influenceuse spécialisée dans les jeux vidéo qui compte 178.000 abonnés sur son compte @chica a récemment suscité la consternation de ses abonnés en présentant une nouvelle fonctionnalité du jeu en ligne Fortnite sponsorisée par Shell.

"Je comprends qu'il faille gagner de l'argent mais faire de la publicité pour une entreprise d'énergie fossile en 2023 n'est pas la solution", a écrit l'un de ses abonnés. "J'ai grandi grâce à tes vidéos, voir que tu te vends à l'une des entreprises les plus contraires à l'éthique et les plus inhumaines qui existent, c’est affligeant... Ce n'est pas possible que tu aies besoin de cet argent à ce point", peut-on lire sous une vidéo d’un autre influenceur, qui présente lui aussi la nouvelle fonctionnalité de Fortnite et raconte faire son plein dans les stations-service Shell.

Pour Duncan Meisel, une solution reste à disposition de ces jeunes consternés : "Le bouton 'se désabonner' n'est jamais très loin".