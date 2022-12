Sur TikTok, des mères bousculent les codes en se laissant relooker par leurs filles

Sur TikTok, des jeunes femmes transforment leurs mères en elles et leur offrent un coup de jeune.

Sur TikTok, tout va trop vite. Après la danse de Wednesday Addams, c’est une nouvelle tendance qui enflamme le réseau pris d’assaut par la nouvelle génération : la trend #TurningMyMomIntoMe (#TransformerMaMèreEnMoi).

Le principe est très simple : les adolescentes ou jeunes adultes habillent leurs mères comme elles. Soudainement, les mamans paraissent plus jeunes mais ne sont pas ridicules pour autant, contrairement à ce qu’essayent de nous faire croire les diktats de la société.

Si on a longtemps été habitués au discours qui prétend qu’il faut adapter ses vêtements à son âge, c’est parce que les vêtements soulignent notre position sociale. Ainsi, une mère de famille devrait adopter le style de Bree Van de Kamp sinon, elle risquerait d’être perçue comme "une femme coincée dans son adolescence" ou "qui rêve d’être la meilleure copine de sa fille". Mais avant d’être une mère, c’est une femme. Et question vêtements, elle devrait pouvoir choisir ceux dans lesquels elle se sent bien et qu’elle estime qui la mettre en valeur.

Visiblement, la nouvelle génération est prête à bousculer les codes et ne manque pas de s’en moquer via des challenges comme celui-ci.