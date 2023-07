Sur scène, Lizzo a défendu une jeune fille victime d’intimidation sur les réseaux

Lizzo a fait monter une fille de 11 ans sur scène après qu’elle a révélé être victime d’intimidation sur les réseaux sociaux.

"PLS HELP ME SHOW MY HATERS I’M 100% THAT B***H !" ("STP AIDE-MOI A PROUVER A MES HATERS QUE JE SUIS UNE VRAIE MEUF"), pouvons-nous lire sur la pancarte de Monroe, une jeune fille de 11 ans qui assistait lundi soir au concert de Lizzo à Sydney. Lorsque la chanteuse a repéré Monroe, elle l’a complimentée avant de lui demander : "Comment puis-je t’aider ?", ce à quoi la jeune fille a répondu : "Je me fais harceler sur les réseaux sociaux, et ils me disent toujours que je ne suis pas assez bien parce que j’aime danser et chanter et je veux être comme toi. Je t’aime."

Lizzo, qui est elle-même régulièrement critiquée sur les réseaux sociaux sur son apparence physique, a alors fait signe à sa sécurité d’aider Monroe à monter sur scène et a lancé ensuite : "Les mots que nous disons ont un effet durable sur les gens. Monroe, tu es talentueuse, tu es belle et tu es incroyable, tu es spéciale. Tu peux tout faire et tu es si jeune. Tu pourrais être la plus grande danseuse du monde. Tu as tellement de temps."

L’artiste a ensuite demandé à Monroe si elle avait son téléphone pour pouvoir envoyer un message à ses haters. Invitée à danser, la jeune fille de 11 ans a improvisé quelques pas pendant que Lizzo filmait la foule qui scandait son nom. Tout en tenant la caméra, l’interprète de "Truth Hurts" a crié : "Ne parle plus de ma meilleure amie Monroe ! Tu vas devoir passer par moi. C’est une star, c’est une diva."