Sur scène, Julie, 38 ans, apprend à dompter cette "saloperie" d’AVC

A l’origine, il y a souvent une artère du cerveau qui se bouche. Sans prévenir ! Une prise en charge rapide peut alors permettre de limiter les séquelles mais l’AVC, l’accident vasculaire cérébral, est en Belgique, la première cause de handicap. Et pas seulement chez les plus de 50 ans ! Les victimes sont parfois dans la force de l’âge. Commence alors pour elles, une vie différente, forcément. Une vie à réinventer. Depuis plus de 27 ans, la Braise, à Anderlecht propose un accompagnement aux personnes cérébrolésées. Ce centre a soufflé récemment sa 10.000 ème bougie et organisait à cette occasion une journée festive. Nous y avons rencontré Julie, 38 ans, victime d’un AVC deux ans plus tôt. Ce jour-là, Julie montait sur scène, face au public. Un fameux pied de nez à ce qu’elle appelle "une saloperie d 'AVC". Elle nous a raconté son histoire que vous pouvez entendre ci-dessus.