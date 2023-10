"Sur scène, je vis les chansons" : Chimène Badi rend hommage à Edith Piaf dans un nouvel album

Chimène Badi était l’invitée du 8/9 pour la réédition de son album Chimène chante Piaf, où elle réincarne Edith Piaf qui nous quittait il y a 60 ans.

Après un premier album en hommage à Edith Piaf, Chimène Badi propose 11 nouvelles chansons et des nouveaux duos avec entre autres Véronic Dicaire, Vincent Niclo et Antoine Delie.

"J’avais besoin d’aller au bout des choses et de finir cette belle aventure, qui est absolument incroyable à vivre depuis plus d’un an, avec des chansons que le grand public ne connaît pas forcément mais qui ont une importance dans le parcours d’Edith Piaf, mais aussi dans mon histoire", explique Chimène Badi.

Si les chansons de Piaf, qui décédait il y a 60 ans, sont remises au goût du jour avec des orchestrations différentes, Chimène Badi a tenu à leur faire garder leur ADN : "ce sont des titres qui ont du vécu. Il fallait leur apporter un peu de neuf mais sans les dénaturer", explique-t-elle. "Pour moi c’était important de toucher à ces œuvres avec beaucoup de respect, beaucoup de bienveillance et beaucoup d’amour."

Tout le monde aime les œuvres d’Edith Piaf. Tout le monde aime Edith.

Chimène Badi viendra aussi chanter Piaf sur la scène du W : halll de Woluwe-Saint-Pierre le 22 octobre. Un grand défi qui lui a demandé une implication complète : "j’ai attendu de vivre mon histoire et ma vie de femme, d’avoir mon propre parcours, pour interpréter les titres de la façon la plus juste possible, la plus naturelle possible. Quand je suis sur scène et que je rentre dans chacun des costumes […], je me mets dedans et je vis les chansons."