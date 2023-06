Sur quelles chansons allez-vous danser cet été ?

Chaque année, certains morceaux rythment les beaux jours plus que d’autres. Ce sont les fameux "tubes de l’été", ces chansons entraînantes qui enflamment les dancefloors des cinq continents. À quelques semaines des premiers départs en vacances, Spotify révèle ses prédictions concernant les hits estivaux de 2023.

Le numéro un mondial des plateformes de streaming audio a pris en compte une multitude de facteurs pour faire ses pronostics, dont les chiffres d’écoutes et les goûts musicaux de ses utilisateurs à l’approche de l’été. Il s’avère que ces derniers écouteront une variété de morceaux différents, appartenant à des genres musicaux aussi divers que la pop, le rap, le hip-hop ou encore le reggaeton.

Parmi eux figurent "Where She Goes" de Bad Bunny, "Calm Down" de Selena Gomez et Rema, "Fast Car" de Luke Combs ou encore "Dance the Night" de Dua Lipa. Ce morceau de la chanteuse britannique apparaît notamment dans la bande-son du nouveau long-métrage très attendu de Greta Gerwig, "Barbie".