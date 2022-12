Sur quel réseau social trouve-t-on le plus d'arnaques ?

Si c'est sur Facebook que les utilisateurs ont indiqué avoir été le plus confrontés à une arnaque, c'est sur WhatsApp que les victimes sont les plus nombreuses. 22% des personnes ont déclaré avoir été victimes d'une escroquerie sur la messagerie instantanée. C'est plus que sur Facebook (19%), TikTok (15%), Instagram et Twitter (14%) et LinkedIn (12%).

Parmi ces victimes, 56% ont perdu de l'argent, 34% évoquent le vol de leur identité, 32% estiment avoir perdu leur temps et 22% ont été dépossédés de leur cryptomonnaie.

L'étude précise que parmi les victimes ayant perdu de l'argent, 46% ont perdu 100 dollars ou plus, dont 12% qui ont perdu plus de 1000 dollars. 45% des personnes ont perdu entre 11 et 100 dollars.

*Cette enquête a été menée aux États-Unis pour Lookout en juillet 2022, auprès de 1.000 répondants.