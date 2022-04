Sur PAINLESS, Nilüfer Yanya assume pleinement sa vulnérabilité

Pourrais-tu nous en dire un peu plus sur le processus de création de cet album ? Comment PAINLESS a-t-il vu le jour ?

Le premier morceau que j'ai écrit, c’était “L/R”. Je l'ai écrit début 2020 à Lisbonne avec Bullion, mais il nous a fallu un an pour le terminer et y revenir, principalement à cause de la pandémie. À ce moment-là, j’ai aussi commencé à travailler sur un deuxième morceau avec Andrew Sarlo, "The Mystic". On a fait une sorte de session d'expérimentation où on a bossé sur beaucoup d'idées. J'ai forgé la chanson à partir de ces éléments-là, ce qui a pris à nouveau une année entière à réaliser. Mais je dirais que la plupart du boulot a été faite avec Wilma, au printemps dernier. Il s’est occupé des guitares, des rythmes, et c'est tombé de façon assez instantanée. Au début, nous n'avions que quelques chansons, puis nous sommes arrivés à 5 chansons. Nous avions une nouvelle chanson toutes les deux semaines environ, c'était très excitant. Nous sommes partis en Cornouailles – mon oncle a un studio là-bas. Son studio est très petit et sombre, ce n'était pas très inspirant, mais je me suis dit “il faut qu’on aille quelque part parce qu’on a beaucoup de choses à faire". On est donc allés en Cornouailles pendant une semaine, on a continué à écrire, on a écrit d'autres chansons, on est revenus à Londres, on a continué à travailler dessus. Et puis pendant l'été, on a tout enregistré correctement, et c'était pratiquement terminé. Il y a une autre chanson que j'ai faite avec Jazzi Bobbi, qui fait partie de mon groupe. Nous avons commencé à l'écrire à la fin du printemps, et j'ai écrit une autre chanson avec Bullion fin juin, à la dernière minute. Ensuite, tout était fait !