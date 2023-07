Sur LinkedIn, plus de 90% des femmes ont reçu des messages inappropriés, selon une étude.

D'après les éléments de l'étude, "environ 91% des utilisatrices de LinkedIn ont reçu au moins une fois des avances romantiques ou des messages inappropriés". Parmi ces messages, quasiment 31% sont des propositions romantiques ou des demandes de rencontres sexuelles.

Les femmes interrogées ont également déclaré recevoir des demandes d'informations personnelles ou intimes à 30%, des compliments ou flatteries non désirés à 14% et même des contenus explicites non sollicités à presque 12%. La plupart (30,23%) disent recevoir ce genre de messages de façon mensuelle mais presque 25% d'entre elles déclarent en recevoir quotidiennement.

Comment les femmes concernées réagissent-elles à ces comportements ? Ces dernières ne laissent pas passer ces comportements sans réagir. 43,44% d'entre elles n'hésitent pas à répondre à l'expéditeur pour souligner que le message était inapproprié. Quasiment 23% des femmes préfèrent ignorer ou supprimer les messages tandis que 17,21% utilisent les fonctions de la plateforme pour signaler et bloquer les personnes à l'origine de ces messages incongrus. Si le pourcentage est plutôt faible, les utilisatrices indiquent tout de même avoir signalé et bloqué un utilisateur à cause de ce genre de messages plusieurs fois (43,24 %).