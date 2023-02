Une telle course est loin d’être une promenade de santé et notre coureur a dû affronter plusieurs difficultés et notamment la météo. En 422 jours, du Nord au Sud et d’Est en Ouest, le climat change beaucoup et l’amplitude de températures peut être énorme. En quelques chiffres, Rob Pope a couru à -18 °C mais aussi à +43 °C. Il a affronté des rafales de vent à 100 km/h en Alabama et la neige dans la Vallée de la Mort en Californie. Il a traversé des blizzards et des feux de forêt, des conditions parfois dantesques auxquelles se sont combinés des pépins physiques. On ne peut pas espérer courir 25.000 km sans subir quelques blessures. Tendinites, claquages, déchirures musculaires en passant par une intoxication alimentaire, les soucis ont été nombreux mais rien n’a découragé notre quadragénaire fou de course.