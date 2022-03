Sur les traces des femmes compositrices et mécènes

Nous entrons dans le monde des salons à Paris, au début du 20e siècle. Ils sont souvent tenus par des femmes qui se passionnent pour la musique et qui entretiennent des relations amicales avec les musiciens. Parmi elles, Misia Sert, qu’on appelle La Reine de Paris.

Elle est l’égérie de Serge de Diaghilev et elle offre son salon comme terrain d’audition pour les ballets russes, comme l’écrit Myriam Chimènes. Paul Morand confie : "Misia, c’est Misia, quelqu’un de sans pareil, et, comme dit Proust, un monument. Misia sera dans l’histoire du goût, de l’art de Paris, plus importante que toutes les Du Deffand et toutes les sortes d’esprit du 18e." Misia est immortalisée par de nombreux tableaux de ses amis Renoir, Valotton, Vuillard, Bonnard, Toulouse-Lautrec, Marie Laurencin, Valentine Hugo, Jean Cocteau. Misia est aussi la modèle de Proust pour la princesse Yourbeletieff.

Satie, Poulenc lui dédient des œuvres ainsi que Maurice Ravel. Elle est la dédicataire de la Valse… Une œuvre qui voit le jour au début de l’année 1920. C’est une valse… immense avec ses langueurs, ses retards, et ses rebondissements fougueux. Une valse qui nous emporte dans un mouvement giratoire un peu inquiétant.

Il y a des épisodes d’une grande douceur et d’une grande séduction, mais la couleur est sombre, et qu’y a-t-il au bout de tout cela ? La valse donne le frisson. Elle prend parfois des allures presque convulsives. Ravel la décrivait comme "un tourbillon fantastique et fatal". Et il note l’argument en tête de la partition : "Des nuées tourbillonnantes laissent entrevoir par éclaircies des couples de valseurs. Elles se dissipent peu à peu : on distingue une immense salle peuplée d’une foule tournoyante. La scène s’éclaire progressivement. La lumière des lustres éclate au plafond. Une cour impériale vers 1855."