Sur les traces des Beatles à Liverpool

Cette semaine, nous partons à Liverpool !

Direction la rive du fleuve Mersey pour y admirer une œuvre assez monumentale qui fait plus de deux mètres de haut et qui pèse 1,2 tonne, montre Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr et John Lennon en costume cravate et caban en train de marcher et de discuter.

L’œuvre du sculpteur Andy Edwards a été offerte par le Cavern Club, la salle de concert où les Beatles ont fait leurs premiers pas, pour fêter le 50e anniversaire de leur dernier concert dans leur ville d’origine, le 5 décembre 1965.

Mais si vous êtes fan des Beatles, il y a aussi beaucoup d’autres choses à faire sur les traces des 4 garçons dans le vent.

On commence avec la John Lennon’s house : située au 251 Menlove Avenue à Liverpool, la maison d’enfance de John Lennon appartient actuellement au patrimoine britannique.

Ensuite St Peter’s Church : le 6 juillet 1957, John Lennon avait rencontré Parul McCartney dans le hall de St Peter’s Church alors que John Lennon jouait avec son groupe de l’époque. McCartney a par la suite rejoint ce groupe et ils sont devenus les célèbres Beatles.

Il y a aussi Strawberry Field : un peu plus loin dans le quartier, vous pourrez découvrir Strawberry Field, une sorte d’armée du salut pour les enfants à Woolton. John Lennon a écrit ce titre car il a grandi près de ce lieu et qu’il se rendait toujours dans leur jardin chercher des fraises.

Et puis Penny Lane : les plaques mentionnant le nom de la rue sont régulièrement volées par des fans du groupe. Vous pourrez faire une petite pause au bar le Penny Lane Wine Bar où les paroles sont inscrites sur la façade en hommage aux Beatles.

Enfin, le passage obligé est le musée The Beatles Story, situé sur les docks, où sont rassemblés des centaines d’objets en rapport avec le groupe musical. Vous ne serez pas au bout de vos surprises entre les instruments, les costumes ou d’autres objets exposés pour vous faire revivre la grande aventure des Beatles.