Destination pas trop lointaine et tout à fait abordable : Dublin ! La scène rock irlandaise et dublinoise est extrêmement riche, mais il faut admettre que le groupe irlandais le plus iconique est bien la bande à Bono.

Beaucoup de choses à voir dans la capitale irlandaise si on est fan du groupe. On commence par les studios d’enregistrement sur Hannover Quay. Les fans se sont approprié les murs et ils sont donc recouverts de tags, de graffs ou de dessins en hommage au groupe.