Sur les traces de Félicien Rops au château de Thozée côté jardin

Le peintre et graveur namurois Félicien Rops (1833-1898) était très attaché au château de Thozée situé en pleine nature, dans l’entité de Mettet.

Là, Félicien Rops a dessiné, gravé, peint. Il a reçu ses amis dont Charles Baudelaire et il a aussi intensivement jardiné. Il aimait les plantes et avait une très bonne connaissance de l'horticulture. Il parcourait les floralies, visitait des pépinières. Pendant 20 années, il a été amoureux de ce domaine et y a implanté plus de 1000 espèces de plantes.

Après son installation à Paris, il envoyait des rosiers à son fils qui vivait à Thozée avec des conseils de plantation et d'entretien.

En 1994, Elisabeth Rops la petite-fille du peintre qui a habité le château jusqu’à sa mort (juin 1996), a initié la création du "Fonds Félicien Rops" afin de sauver du délabrement le château familial et de lui redonner une nouvelle vie culturelle à ce lieu de mémoire. Une restauration intense a permis de redonner à la bâtisse l'atmosphère qu'a tant aimée Félicien Rops. La propriété de 19 hectares (jardin, parc, bois, étangs et pâtures) sera préservée en s’inspirant des nombreux documents que Félicien Rops a laissés.