Sur les traces de Champollion et de la découverte de la plus grande tombe égyptienne

L’Égypte… Terre de trésors et d’innombrables richesses, avec ses pyramides et ses tombeaux. Au cœur de ces monuments, les anciens Égyptiens nous ont légué de mystérieuses inscriptions… Elles nous révèlent leur grande histoire : les hiéroglyphes ! En septembre 1822, un jeune savant français, Jean-François Champollion parvient à " craquer " le code des hiéroglyphes restés muets pendant plus d’un millénaire. Grâce à sa clé de déchiffrement, c’est toute une civilisation enfouie sous le sable de l’Égypte qui a pu renaître et qui continue de livrer ses secrets. Aujourd’hui, la science s’intéresse de plus en plus aux hommes qui ont créé ces hiéroglyphes. Ils étaient prêtres, scribes, peintres, graveurs et bâtisseurs de tombes. Ils nous ont transmis un extraordinaire trésor : l’histoire des dynasties égyptiennes, ainsi que les rites et les pratiques de tout un peuple.