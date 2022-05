Sur les traces d’un hit du groupe New Riders Of The Purple Sage ''L.A. Lady'' en 1973

Émergeant de la scène rock psyché, le groupe naît grâce à John Dawson et Jerry Garcia (du Greatful Dead), les deux musiciens voulant, à l’époque, jouer de la pedal steel guitar et marier le rock et la country music. Rejoint par deux autres membres du Grateful Dead : Phil Lesh et Mickey Hart, puis par des transfuges de Jefferson Airplane, les New Riders Of The Purple Sage vont rapidement s’imposer. Ils deviennent, bien avant les Eagles et Pure Praire League, la référence du son country rock.

Arrêtons là l’histoire de NRPS, pour bifurquer vers la carrière de Dobie Gray, chanteur de soul, icône de la scène northern soul, qui verra sa carrière s’orienter vers la pop et la country dans les années 70. Petite variation, vous disais-je, car Dobie Gray, en 1973, va créer la surprise en publiant chez MCA Records, l’album ''Drift Away'' qui contient ce classique du swamp rock, avec la guitare de Reggie Young (qui joua avec Elvis), des titres écrits par Mentor Williams ou encore Troy Seals (la famille Seals, une institution musicale), dont le succès ''L.A. Lady'' qui se trouve aussi sur l’album ''The Adventures of Panama Red'' des New Riders of the Purple Sage.