Sur les toits de Bruxelles, Audrey bosse dans l’une des plus grandes fermes aquaponiques d’Europe

"L’aquaponie est la contraction d’aquaculture, car nous élevons des truites saumonées et d’hydroponie qui repose sur le fait de faire pousser des plantes dans de l’eau et non dans de la terre. L’eau enrichie avec les déjections des poissons est réutilisée pour faire pousser les plantes", explique Audrey.

Ce projet pilote innovant lancé il y a 4 ans est soutenu par des investisseurs privés. "À l’heure actuelle, on a encore des marges de progression. On n’est pas encore tout à fait rentables. J’espère que nous le serons d’ici l’année prochaine", dit Audrey en souriant. Elle ajoute : "On produit quand même chaque année 10 tonnes de légumes, 400.000 pots d’herbes aromatiques et 20 tonnes de poissons."

L’entreprise utilise l’énergie solaire et récupère également la chaleur perdue par le bâtiment sur lequel elle est construite pour chauffer les serres et refroidir l’eau des poissons. Toute la production est commercialisée en circuit court et distribuée à Bruxelles. "On ne va pas révolutionner l’alimentation mondiale avec cette ferme, mais si on crée des fermes dans différentes villes, on apporte notre petite pierre à l’édifice et on a du poids dans la façon de consommer et produire nos aliments autrement", dit Audrey.