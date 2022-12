Sur les tablettes de l'Antwerp, l'international batave Daley Blind serait aussi pisté par la Real Sociedad

Libre depuis la rupture de commun accord de son contrat avec l'Ajax Amsterdam ce mardi, Daley Blind peut s'engager avec le club de son choix dès le 1er janvier 2023. Pisté par l'Antwerp, le défenseur néerlandais passé par Manchester United intéresserait également le club de la Real Sociedad, actuel troisième du championnat espagnol.

Détenteur d'un beau palmarès, avec notamment une Ligue Europa et 7 titres de champion des Pays-Bas, Daley Blind serait la priorité de l'Antwerp pour renforcer son secteur défensif. Mais les Anversois, actuels troisièmes de Pro league, ne sont pas seuls sur le coup. Selon Het Nieuwsblad, la Real Sociedad serait prête à faire un effort financier plus conséquent que le Great Old pour attirer l'international néerlandais.

La Pro League et la Liga espagnole ne seraient pas les seules options qui s'offrent à Daley Blind. Toujours selon Het Nieuwsblad, le championnat américain (MLS) ferait aussi partie des destinations probables du défenseur de 32 ans. Le mercato hivernal s'ouvrira ce dimanche.