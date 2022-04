Sur les routes mythiques de France : la côte d'Emeraude avec Catherine Jacob

Coup de cœur notamment pour le chef cancalais Olivier Roellinger qui a créé un potager unique face à la baie. Plus loin, à Saint-Malo, une déambulation sur les majestueux remparts nous permet de découvrir l'histoire de la cité et de ses enfants célèbres. Le voyage s'achève sur les larges étendues d'eau et de sable de la Baie de Saint-Brieuc dont l'amplitude remarquable des marées permet de cultiver des moules sur bouchot.

"Sur les routes mythiques de France" à voir sur la Une le mardi 01 septembre à 22h00

Et si vous voulez voir ou revoir les épisodes précédents, rendez-vous sur Auvio

Le programme sera disponible sur Auvio durant 30 jours.