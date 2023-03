Sur les réseaux sociaux, le carton anti-saleté des "cleanfluencers".

Sous son alias de "Cleanwithabbi" (deux millions de followers), Abigail fait partie de ces nettoyeurs ultrapopulaires. A 27 ans, cette mère célibataire de deux enfants (qui préfère taire son nom complet pour raisons familiales) se filme dans sa maison de briques rouges à Huyton, Liverpool. "Je regardais des vidéos et je me suis dit : 'c’est ce que je fais chez moi, donc je n’ai qu’à me filmer'", se souvient-elle.

Parce que son plus jeune fils, Billy, a un potentiel trouble du traitement sensoriel, le nettoyage a toujours occupé une part importante dans sa vie. "Il tient vraiment à sa routine et au fait que tout reste propre", explique-t-elle.