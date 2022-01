Sur les réseaux sociaux, la malbouffe à l'honneur

"On sait peu de choses sur les aliments et les boissons publiés sur les réseaux sociaux par des acteurs et actrices populaires, des athlètes et des artistes musicaux", expliquent les auteurs de l'étude. Ils remarquent que les recherches se sont jusqu'alors intéressées aux publications des marques ou des influenceurs.

Pour mener à bien leurs recherches, les spécialistes ont analysé les comptes Instagram de 181 célébrités. Les profils allaient d'athlètes à des acteurs en passant par les "personnalités du petit écran" et les musiciens. Les spécialistes ont recueilli les données entre mai 2019 et mars 2020. Au total, 5180 produits ont été évalués. Les publications sponsorisées par une marque ont été différenciées par rapport aux autres publications.

Pour mesurer la qualité nutritionnelle, les chercheurs se sont appuyés sur un indice de profil nutritionnel. Cet IPN génère un score de 0 à 100 (un score de 0 indique le moins sain et de 100, le plus sain). Il se détermine en fonction de la teneur en sucre, sodium, énergie, gras saturés, fibres, protéines et fruits et/ou légumes. Les aliments dont le score est inférieur à 64 et les boissons dont le score est inférieur à 70 sont considérés comme "moins sains".