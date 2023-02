Sur les quatre montagnes du Vercors, la neige n’est pas l’unique trésor d’un terroir aux mille atouts

La perdrix des neiges et le lièvre variable ne sont pas les seuls à s’inquiéter du réchauffement : les responsables des stations craignent, eux aussi, pour leur survie. La douceur de l’hiver a contraint Villars-Corrençon à fermer les pistes après les vacances de Noël. Et certaines, faute de neige naturelle, ont dû faire appel aux canons à neige. Aujourd’hui, plus de trois quarts du chiffre d’affaires des stations de ski françaises sont directement liés à la neige et aux activités qu’elle procure : ski alpin, ski de fond, raquette, luge, snowboard, construction d’igloo, … Les plaisirs de la glisse sur la neige sont, à terme voués à la disparition. Certains Départements français viennent d’annoncer qu’ils ne financeront plus l’achat de nouveaux canons à neige. Et les télésièges et remonte-pentes en fin de vie ne devraient plus être remplacés. Il faudra créer des activités annexes et nouvelles pour attirer les touristes en montagne, lorsque la neige y tombera moins ou plus du tout. De nombreux propriétaires s’y engagent déjà et font preuve de beaucoup de créativité.

Parmi eux, il y a Olivier le Monnier, gérant de l’"Auberge de la Glisse" à Bois-barbu qu’il a lui-même rénovée, sur la commune de Villard-de-Lans. Cet ancien architecte n’a pas pu, lui non plus, résister à l’appel du Vercors. "Nous avons changé de vie en nous installant ici, mon épouse et moi essentiellement pour nos enfants. Le Vercors, c’est un cadre de vie incroyable, les enfants profitent d’un grand jardin et les activités, ici, sont vraiment infinies. Nous arpentons le territoire depuis 40 ans et nous ne le connaissons pas encore entièrement. Et la montagne, elle me livre ma raison d’être. C’est un perpétuel renouvellement de lumières, d’odeurs, de saisons. Je ne m’en lasse pas. Pour préserver la montagne, il faut commencer par l’aimer. Et une fois qu’on l’aime, on met en application l’ensemble des actions qu’elle réclame et mérite."

Aubergiste, moniteur de vélo, il développe la pratique du VTT électrique, multiplie les sorties dans la nature et les forêts, crée de nouvelles activités hivernales et a transformé l’auberge en lieu de conférences, d’événements et de concerts. Enneigés ou non, les reliefs du Vercors tiennent en lui un de ses meilleurs ambassadeurs.