"Sur les quais", la consécration ultime pour la légende Marlon Brando

Le scénario est inspiré de faits réels, révélés au grand public par le journaliste Malcolm Johnson dans une série d’articles, "Crime on the Waterfront", parus dans The New York Sun en 1949. Le journaliste dénonçait l’existence d’un syndicat tombé aux mains d’un gang mafieux opprimant les dockers du port de New York.

Marlon Brando obtiendra la consécration avec ce film. Sa performance, d’une modernité et d’une puissance inouïes, sera unanimement saluée, et lui vaudra son premier Oscar. Le film comptabilise en tout huit Oscars dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur.

Sur les quais, le mercredi 6 avril à 20h40 dans Classic Ciné sur La Trois !