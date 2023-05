Sur les pas de Ziggy Stardust du Buckinghamshire à Londres

Direction l’Angleterre, dans le Buckinghamshire à 70 km de Londres, dans la ville d'Aylesbury, capitale de ce comté, connue pour une célèbre race de canard et parce que le groupe Marillion en est originaire. Mais ce n’est pas de Fish et de ses amis dont je vais vous parler. C’est dans cette ville qu’a été présenté au monde pour la première fois, un certain Ziggy Stardust !

C’est en effet ici que David Bowie l’a mis en scène pour la toute première fois. Il y a aussi présenté 2 albums en avant-première au début des années 70 au Friars Music Venue, créant ainsi une connexion forte avec cette ville.