Sur les pas de Tchaïkovsky

Le 12 juin à 10 h

Aujourd’hui encore, certaines œuvres me font me ronger les ongles, fumer une quantité énorme de cigarettes, marcher de long en large dans ma chambre, avant que je n’aie trouvé le motif principal. Et au contraire, d’autres fois, on écrit avec une aisance incroyable : les idées pullulent, l’une entraînant l’autre. Tout est question d’humeur et de disposition d’esprit. Mais même quand on n’a pas d’idées, il faut savoir se forcer à travailler. Autrement on n’obtient rien.