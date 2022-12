Sur les pas de Simenon en Outremeuse avec Les Ambassadeurs

Outremeuse est le quartier de Liège où la présence de Georges Simenon est la plus marquée. Le célèbre écrivain n’y est pas né mais y a vécu une grande partie de sa jeunesse. Et, toutes ses archives, léguées par l’auteur à l’Université de Liège, sont également conservées en Outremeuse. Elles constituent le Fonds Simenon, destiné aux étudiants et aux chercheurs. Laurent Demoulin en est le conservateur, c’est lui qui nous guide sur les pas du père du commissaire Maigret pour Les Ambassadeurs.