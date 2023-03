Sur les pas de Mel Bonis

Le 12 mars à 10 h

" Je voudrais pouvoir décrire l’état d’âme à la fois si angoissant, torturant et délicieux, où me plonge la musique, celle que j'aime. Je devrais pouvoir le faire, j'ai tant éprouvé cette sensation aiguë jusqu'à la douleur, même tout enfant (je pourrais dire surtout étant enfant) C'est alors comme une agonie d'aspiration vers le bonheur, une tension de tout l'être sensible, cordiale, vers une chose qui nous sourit et se dérobe à la fois. "

Mel BONIS - Le premier mouvement du Quatuor à clavier n°2 op 124 . Mozart piano Quartet . MDG 14242.

César FRANCK - Les deuxième et troisième mouvements de la Sonate pour violon et piano en la majeur . Vadim Repin et Nikolai Lugansky. DG002894778794.

Mel BONIS - La romance sans paroles op 56. Didier Castell-Jacqmin . Integral classics 221250 .

Mel BONIS - Soir, Matin. Op 6 Dyptique pour piano, violon et violoncelle . Trio George Sand. Zig-Zag Territoires.

Gabriel FAURE - Le premier mouvement du Quintette à clavier n° 2 en ut mineur op 115. Le Quatuor Ebène et Eric Lesage.

Mel BONIS - Des extraits de la Sonate pour flûte et piano. Juliette Hurel et Hélène Couvert. Alpha.

Mel BONIS - Près du ruisseau. Maria Stembolskaya. Ligia Digital.

Claude DEBUSSY - Nuages et fêtes, extraits des Nocturnes . L'Orchestre philharmonique de Berlin sous la direction de Claudio Abbado. DG 4713322.

Mel BONIS - Les trois derniers mouvements du Quatuor à clavier n°1 en si bémol majeur. Quatuor Giardini.

Camille SAINT-SAËNS - Les deux premiers mouvements du Concerto en sol mineur pour piano et orchestre opus 22 n°2 . Benjamin Grosvenor & l’Orchestre philharmonique de Liverpool sous la direction de James Judd. DECCA 4783527 .

Mel BONIS - Méditation op 33. Camille Seghers et Olivier Laville . Le chant .

Mel BONIS - Songe. Hélène Guilmette et Martin Dubé.

Production et présentation : Axelle THIRY

Réalisation : Cyrielle COUR