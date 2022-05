Sur les pas de Leos Janacek

Le 15 mai à 22 h

La voix frémit sous les battements du cœur et s'arrête sous la pression de la volonté. Elle s'épanouit en douces mélodies quand elle caresse, et lance ses fiers motifs quand elle menace. Elle s'abaisse, tout étonnée, quand les âmes cherchent à se connaître ; elle est submergée par des larmes et des rires. Il n'y a pas d'art plus grand que la musique du langage humain. Aucun instrument ne permet à un artiste d'exprimer ses sentiments avec autant de vérité que la musique du langage parlé.