Sur les pas de la peintre Marthe Donas à Ittre

Au musée qui porte déjà son nom, la vie de Marthe Donas s’expose le temps d’une exposition temporaire.

Artiste belge, d’origine anversoise, elle naît en 1885. Une période où femmes et peinture étaient rarement associées. C’est d’ailleurs contre la volonté de son père que Marthe Donas poursuit son ambition d’artiste. Une œuvre qui se dessine dans la lutte, celle d’une femme à qui on a coupé les vivres et qui se bat pour continuer à peindre. Le sexisme la poursuit jusque dans ses créations qu’elle ne signe plus de son prénom pour dissimuler son genre.

À l’occasion d’un voyage à Paris elle découvre le cubisme qui nourrira ses créations. D’une grande curiosité, elle explore les types d’arts et les incorpore à ses œuvres, elle s’inspira notamment des travaux du peintre et sculpteur Alexandre Archipenko.