Sur les pas de Joseph Haydn à Vienne

" Le plus parfait silence, la tension la plus scrupuleuse, un sentiment je dirais presque de religion et de respect dans toute l’assemblée : telles étaient les dispositions qui régnaient quand le premier coup d’archet est enfin parti. L’attente n’a pas été trompée. Nous avons vu se dérouler devant nous une longue suite de beautés inconnues jusqu’alors: les âmes surprises, ivres de plaisir et d’admiration, éprouvèrent pendant deux heures consécutives ce qu’elles avaient senti bien rarement : une existence heureuse, produite par des désirs toujours plus vifs, toujours renaissants et toujours satisfaits." (Un témoin lors d'un concert où Joseph Haydn dirigeait son oratorio "La création."

Joseph HAYDN - Le premier mouvement du Concerto pour piano n°11 en ré majeur. Leif Ove Andsnes & Norwegian Chamber Orchestra. EMI 5569602 .

Nicola PORPORA - Alto giove, extrait de Polifemo. Philippe Jarousskyet Venice Baroque Orchestra sous la direction d'Andrea Marcon . Erato 5099993413022.

Joseph HAYDN - Le premier mouvement de la Sonate pour clavier en do majeur Hob.XVI : 48. Olivier Cavé. Alpha 385 .

Wolfgang Amadeus MOZART - Les deux premiers mouvements du Quatuor n°14 en sol majeur K 387. Quatuor Hagen . DG 4776253

Joseph HAYDN - Les deux derniers mouvements du Concerto pour violoncelle en do majeur. Sol Gabetta & Kammerorchester Basel sous la direction de Sergio Ciomei . RCA 47812 .

Wolfgang Amadeus MOZART - Le Deuxième mouvement du Quintette pour clarinette et quatuor à cordes K 581. Jörg Widmann & Quatuor Arcanto . HM 902168.

Joseph HAYDN - Les deux premiers mouvements de la Symphonie n° 95 en ut mineur. Les Musiciens du Louvre sous la direction de Marc Minkowski . Valois 5176.

Joseph HAYDN - Fra un dolce delirio extrait de l’Isola disabitata . Patricia Petibon & Concerto Köln sous la direction de Daniel Harding. DG 4777468 .

Ludwig van BEETHOVEN - Les deux premiers mouvements de la Sonate pour violon et piano n°2 en la majeur op 12/2 . Isabelle Faust et Alexander Melnikov . HM 902025 .

Joseph HAYDN - Des Extraits de la Création. RIAS Kammerchor et Orchestre baroque de Fribourg sous la direction de René Jacobs. HMC 902039 .

Production et présentation : Axelle THIRY