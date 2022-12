Sur les pas de compositrices : d'Hildegarde von Bingen à Sofia Goubaïdulina

Il y a près de 1000 ans naissait Hildegarde von Bingen. Elle est la dixième enfant et ses parents la vouent à l’église. Elle deviendra compositrice, poétesse, théologienne, médecin et réussira à fonder son propre monastère de femmes indépendantes. Elle sera célébrée et estimée de son vivant, mais aussi confrontée à de sévères critiques.

Hildegarde von Bingen aime les mises en scène liturgiques fastueuses, ce qui n’est pas toujours bien vu et on lui reproche aussi de transgresser les limites imposées aux femmes. Elle reçoit un jour une lettre de mise en garde de la supérieure d’un couvent. "On a entendu dire, je cite qu’une pratique inhabituelle est en usage chez vous ; on dit en effet que vos nonnes, aux jours de fête, chantent les psaumes debout dans le chœur, les cheveux déliés et parées de voile de soie blanche éclatants dont le bord touche le sol. Elles ont sur la tête une couronne dorée où sont harmonieusement incrustées des croix sur les côtés et sur la nuque, et une image de l’agneau sur le front. On dit aussi que les sœurs ont à leur doigt des anneaux d’or. Tout cela en dépit de l’avertissement du premier pasteur de l’Église qui interdit de telles choses."

Hildegarde répond que tout comme la femme mariée doit se parer pour son mari pour lui plaire, la jeune fille ayant épousé le Christ doit de même se présenter à l’autel dans sa parure d’épousée. Et quand on lui rappelle la règle qui veut que la femme doit se taire dans l’église, elle les invite à la plus grande circonspection avant de prononcer une sentence qui fermerait la bouche à celles qui chantent les louanges du seigneur.