Sur les pas d'Antonio Salieri

Le 27 février à 10 h

Si jamais cette maladie devait être ma dernière, je tiens à affirmer sur l'honneur qu'il n'y a rien de vrai dans cette accusation absurde. Vous savez, Mozart, on dit que je l'ai empoisonné. Mais non, de la méchanceté, ce n'est que de la méchanceté, dites-le à tout le monde, cher Moscheles ; c'est le vieux Salieri qui va bientôt mourir qui vous le dit. (Antonio Salieri à Ignaz Moscheles)

Antonio SALIERI - Par les larmes dont votre fille . Mojca Erdmann et La Cetra Barockorchester Basel sous la direction d'Andrea Marcon. DG 0028894778979.

Florian Léopold GASSMANN - Le premier mouvement du Quatuor en si bémol majeur. Lorenzo Giancarlo et l'ensemble Vox Aurae . Agora 178.

Christoph Willibald GLUCK - Que les plus doux transports, un ballet extrait d'Alceste . English Baroque Soloists sous la direction de John Eliot Gardiner. Philips 470293-2.

Wolfgang Amadeus MOZART - Le deuxième mouvement du Concerto en mi bémol K 271. Alfred Brendel et l'Academy of St-Martin-in-the-Fields . Philips .

Antonio SALIERI - Lungi da te. extrait d'Armide. Cecilia Bartoli & l'Orchestra of the Age of Enlightenment sous la direction d'Adam Fischer. DECCA 4751002.

Antonio SALIERI - Le premier mouvement du Concerto en ut majeur pour pianoforte et orchestre. Andreas Staier & Concerto Köln . Teldec 945692 .

Franz SCHUBERT - Les Impromptus en ut mineur et la bémol majeur op 90 n°1 et 4 . Maria Joao Pires . Erato 88181 .

Antonio SALIERI - Les deux premiers mouvements du Concerto en ut majeur pour flûte, hautbois et orchestre. Aurèle Nicolet, Heinz Holliger et l'Academy of St Martin-in-the-Fields sous la direction de Kenneth Sillito. Philips 4163592 .

Luigi BOCCHERINI - Le dernier mouvement, Fandango, du Quintette en ré majeur. Rolf Lislevand, Nina Corti et le Carmina Quartet. Sony 88697471172.

Antonio SALIERI - Con mille smanie al core et Son le donne sopraffine extraits de la Scuola de gelosi . L' ensemble Pygmalion sous la direction de Raphaël Pichon. HM 902638.

Wolfgang Amadeus MOZART - Les deux derniers mouvements de la Sonate pour deux pianos K 448 . Murray Perahia et Radu Lupu . MK 39511.

Antonio SALIERI - Extrait du Tarare (Final) . les Talens Lyriques et les Chantres du Centre de musique baroque de Versailles sous la direction de Christophe Rousset. Aparte 208 .

Production et présentation : Axelle THIRY

Réalisation : Antoine DUWAERTS