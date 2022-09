Sur les marchés de la Province, le "Cardio-Tour" mène une campagne de sensibilisation et de dépistage des maladies cardiovasculaires

Depuis 4 ans, l'asbl "Chronilux" mène, avec de nombreux partenaires, des actions de prévention santé, comme le dépistage du diabète en pharmacie. Et depuis ce lundi, i Chronilux cible les maladies cardio-vasculaires avec un stand qui sera présent sur neuf marchés hebdomadaires. C’était d’abord au tour de Marche-en-Famenne. Trois infirmiers, ont rencontré, tout au long de la matinée des dizaines de personnes et leur ont soumis un questionnaire. Des questions sur leur niveau de cholestérol, leur activité physique, leur ont demandé s’ils fument, etc. " Nous avons aussi pris la tension artérielle des personnes qui sont venues nous voir spontanément ", explique Audrey Goosse, " et nous avons mesuré leur taux de glycémie et leur tour de taille." Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité en Province de Luxembourg et trop eu de personnes consultent régulièrement un médecin. " Nous avons choisi les marchés pour tenter de toucher un maximum de monde ", précise Céline Mostade, coordinatrice de Chronilux. Prochain rendez-vous le mercredi 14 septembre sur le marché de Barvaux. Toutes dates sont disponibles sur le site www.chronilux.be Et puis les 19 et 20 septembre, c'est tout le personnel provincial qui sera concerné par un dépistage organisé un jour à Arlon et l'autre à Marloie.