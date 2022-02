Sur les hauteurs des coteaux de Glain, le retour du projet Hill Side ?

Une centaine d’appartements, une vingtaine de maisons, et cinq mille mètres² de bureaux, voilà le dossier qui est soumis à l’enquête publique, dans une semaine. Le terrain est situé entre une autoroute et un chemin cyclo-pédestre, à quelques encablures, à vol d’oiseau, de la clinique du MontLégia. C’est la nouvelle mouture d’un projet déjà ancien, baptisé Hill Side. Par rapport à de précédentes versions, les plans ne prévoient plus de "tours", et la capacité de logements a été réduite d’un cinquième. Il n’empêche : les opposants risquent de repartir en guerre contre le promoteur, la société campinoise Bresa.

C’est que la mobilité des alentours pourrait s’en trouver fortement impactée. D’autant que de l’autre côté de la route nationale qui mène au site, une sous-filiale du fonds de pension Ogeo prévoit de construire plus de six cents habitations.