Écrivain voyageur couronné du Prix Goncourt de la nouvelle, du Prix Médicis de l’essai et du Prix Renaudot, Sylvain Tesson livrait dans l’autobiographique "Sur les chemins noirs" le récit poétique et vibrant de sa réappropriation de son propre corps à travers la marche et la redécouverte de la France rurale. S’appuyant sur la force et la beauté de ses mots, le film qui en dérive aujourd’hui traduit à merveille l’incroyable pouvoir réparateur du mouvement et de l’écriture, de la communion pure avec la nature.