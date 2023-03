Sur les chemins noirs avec Jean Dujardin, le voyage intérieur de Sylvain Tesson

Après deux drames, place à un peu de folie et de légèreté avec un film d’animation pour les plus petits et les moins petits que nous sommes devenus ! Le deuxième volet des Aventures du Chat Potté sort en DVD/Blu-ray.

On dit que les chats possèdent neuf vies. A force de combattre le mal, le Chat Potté en a perdu 8. Que faire de cette dernière vie ? Combattre une dernière fois ou se retrouver dans un foyer tenu par une mamie à chats ? Cette solution est retenue par le célèbre justicier. Sauf que ce n’est réellement pas son truc, les mamies à chats. Lui qui ne rêve que d’aventure, il se met à la recherche de l’ultime exploit, afin de partir en beauté ! Ça tombe bien car Boucle d’or et ses trois ours gardes du corps sont prêts à en découdre.

Nous avions découvert le personnage du Chat Potté en 2004 dans la saga Shrek. Et tout de suite, le mignon matou aux gros yeux avait séduit la planète entière (qu’on soit punk à chien ou punk à chat). Potté est donc revenu dans tous les autres épisodes de l’ogre vert. Il a même eu son propre film d’animation en 2011 et puis… plus rien ! Enfin, si, il y a eu une restructuration du studio Dreamworks, une crise sanitaire, des projets reportés… voilà pourquoi cette suite a pu se faire attendre. Mais fini d’attendre car après une sortie en salles en décembre dernier, Potté 2 est enfin disponible en DVD/Blu-ray, pour tous ses fans et pour de nouveaux aussi qui en profiteront pour revoir tous les épisodes cités. Au programme de cette aventure, il y a de l’action, une animation étonnante et beaucoup de drôlerie. En plus la version collector du Blu-ray contient aussi un court-métrage intitulé Le trident pour prolonger le plaisir.