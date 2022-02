« Sur les chantiers, il n'y a que des ouvriers des pays de l’Est ! », vrai ou faux ?

La grosse faiblesse du système des travailleurs détachés, c’est qu’il invite à la fraude. C’est ainsi qu’on voit se multiplier les sociétés "boîte aux lettres" : ces sociétés qui soi-disant détachent un travailleur depuis un pays, par exemple, la Bulgarie, mais qui n’ont pas d’activité réelle dans ce pays, ce qui leur permet de profiter du régime plus avantageux en matière de cotisations sociales.

Autre problème, les cascades de sous-traitants : des constructions tellement alambiquées et opaques qu’au final, on ne sait plus qui est responsable du travailleur détaché, ni si la législation est respectée ou s’il est correctement rémunéré.