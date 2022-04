Sur le site des Jouets Broze, "on ne devrait pas choisir un genre pour pouvoir s’amuser"

Même si les mentions "pour fille" ou "pour garçon" ont disparu des packagings, comme ceux de LEGO, ou des rayons, ces derniers se distinguent toujours bien en deux catégories : le rayon à dominante rose et celui à dominante bleu. Dans le premier, les jouets "féminins" pour apprendre à prendre soin de soi et des autres, dès le plus jeune âge.

Dans le second trôneront les jeux pour développer sa force, notamment mentale. Idem dans les catalogues papiers : dans les pages roses se trouveront les jouets douceurs comme les poupées à habiller, les poneys à coiffer ou les maisons et châteaux à organiser, tandis que les pages bleues proposent plutôt des véhicules et des jeux de construction, d’aventure et de réflexion. Certes, des évolutions sur les représentations des genres sont notables dans les publicités, comme des petits garçons qui s’occupent d’une poupée ou des filles qui jouent avec des camions. Mais n’espérez pas voir un garçon chevaucher un vélo rose, ils ne sont visiblement pas faits pour eux.

Il faut également savoir ce qu’il y a comme action derrière le jouet

Hélène Detroz est coordinatrice de L’Aquarelle, une halte d’accueil de l’ASBL Ballon Rouge. Depuis plusieurs années déjà, elle met en place des animations sur le sujet des jouets sexistes. Elle explique qu’on remarque une évolution chez les commerçants, même s’il y a encore du travail. Les couleurs sont un enjeu commercial pour les marques, et le modèle du petit garçon est souvent plus représenté que celui des filles. On verra davantage un garçon poser avec des jeux traditionnellement "pour fille" dans les publicités, que l’inverse. "Il faudrait aussi plus de place pour la diversité. Si on regarde au niveau de la représentation raciale et des modèles de classes, là on n'y est pas."