Sur le rio São Francisco au Brésil : prenez le large avec La Trois

Un épisode exceptionnel d’Au bout c’est la mer ce dimanche ! Vous allez parcourir le rio Sao Francisco avec François Pêcheux. Surnommé le "Vieux Chico", ce fleuve géant de 3000 kilomètres traverse le Nordeste brésilien jusqu’à l’Océan Atlantique. Indiens, cow-boys, danseurs, infirmière, sculpteur sur bois… de belles rencontres attendent une fois de plus le journaliste.

François embarque à bord d’un premier bateau pour rejoindre Petrolina, ville moderne et tranquille de quelque 300.000 habitants. Il y rencontre Gabriel, un sculpteur sur bois de carrancas, sortes de talismans qui protègent les voyageurs.

Ensuite direction Petrolândia pour la visite aquatique d’une église aux trois quarts engloutie par un barrage. Une scène inattendue à 10 mètres sous terre.

D’autres compagnons de route attendent François : à Tacaratu, les descendants des Indiens natifs Pankararus dont il découvre la culture auprès de Bia, jeune infirmière qui soigne la communauté.

Il reprend ensuite un bateau pour Piranhas et pénètre dans le canyon de Xingo avec ses rives vertes, mais aussi les zones arides du Sertao. Une région isolée où vivent des cow-boys, les vaqueiros, avec leur bétail.

L’avant-dernière étape s’appelle Porto da Folha. Là, François prend part à une course de voile. Et, tout proche de la mer, il se termine ce voyage riche d’Histoire, de paysages et d'habitants, à Piaçabuçu.