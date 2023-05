Sur le ring d’Anvers, l’administration envoie les automobilistes vers "Liège", mais la ministre flamande exige "Luik"

L’Agence flamande des Routes et de la Circulation estime cependant que l’utilisation de doubles dénominations telles que "Rijsel (Lille)" prête à confusion, ajoute du poids à la signalétique et n’apporte pas de valeur ajoutée. A l’avenir, n’indiquer que "Lille" serait donc préférable.

Du côté de l’Agence flamande on évoquait aussi la situation particulière et complexe des axes routiers situés près de la frontière linguistique et qui passent d’un côté à l’autre de celle-ci. Le fait que sur un même axe, une même localité soit une fois désignée en néerlandais et une autre fois en français manque de continuité et est source de difficultés pour certains usagers de la route.

Un exemple frappant est celui de la E40 entre Bruxelles et Liège qui franchit plusieurs fois la frontière linguistique. L’automobiliste non averti pourra y être perturbé par la succession de panneaux indiquant une fois "Liège" et une autre fois "Luik". Même chose à la sortie de Bruxelles par l'E411 vers "Namen" ou "Namur", selon la Région dans laquelle on se trouve.