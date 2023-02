"Sur le plan social, je condamne cette réforme des factures d’énergie" avance l’économiste Etienne de Callatay

Le gouvernement fédéral s’est mis d’accord en début de semaine sur une réforme de nos factures d’énergie. La TVA à 6% sera pérennisée mais des accises verront le jour et le tarif social sera également revu. Beaucoup juge que via cette réforme le gouvernement reprend d’une main ce qu’il avait accordé précédemment de l’autre. Sur le plateau de QR l’actu, Etienne de Callatay estime que cette vision des choses n’est pas correcte. "Quand le gouvernement a baissé la TVA à 6%, il avait dit que ce serait temporaire. Et s’il décidait de la ramener à 21%, cela ferait mal à beaucoup de ménages. Là, il bloque la TVA à 6% mais ne reprend qu’une partie"

Il n’empêche, d’un point social, le professeur d’économie condamne la réforme : "L’accès au tarif social est rendu beaucoup plus difficile avec cette réforme. Avant 2021, on avait un tarif social qui était défini sur base de statut. Vous étiez retraité, vous étiez chômeur, vous y avez droit et pas les petits salaires. Ensuite, avec l’arrivée de la crise énergétique, le gouvernement a élargi ce droit au tarif social aux petits salaires. Maintenant, on revient à la situation initiale. Pourtant, je pense qu’il est préférable de se baser sur le niveau de revenu pour accorder des aides plutôt que sur un statut. Un retraité avec une bonne pension a moins besoin d’être aidé qu’un travailleur avec un revenu faible".