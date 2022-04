Sur le mont Sinaï avec François Mazure

François Mazure s’arrête dans le studio de Tendances Première pour nous parler de l’ascension d’une montagne de légende : le Mont Sinaï.

Ça grimpe fort, mais ça en vaut vraiment la peine.

L’ascension se fait de préférence de nuit, car au petit matin, on admire le lever du soleil sur tout le Sinaï, dans les pas de ce qu’aurait vécu Moïse il y a 3000 ans. La montagne offre dès l’aube toute sa splendeur. On comprend mieux pourquoi les trois grandes religions monothéistes considèrent l’endroit comme sacré.

A ses pieds, se tient le monastère Sainte-Catherine, le plus ancien au monde. Des moins grecques orthodoxes s’occupent encore des lieux, malgré les guerres et conflits qui ont émaillé l’histoire du Sinaï durant des siècles. C’est un monument symbolique de l’entente entre les religions, où chrétiens et musulmans s’entendent pour sa conservation. Sa bibliothèque détient des textes sacrés millénaires.

La région n’est plus très prisée des touristes. L’Egypte a souffert des révolutions, du djihadisme et du covid. Pourtant, il faut savoir que les conflits actuels dans la région du Sinaï se passent à 2000 km du mont, dans le Nord-Sinaï. Il n’y a donc aucun danger à voyager dans cette partie du pays pour le moment.

Le Sinaï, un lieu encore préservé que François Mazure nous fait découvrir pour une séquence évasion.