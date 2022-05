Le manque de visibilité serait la base du problème. "Si on a de la visibilité, on trouve des sponsors plus facilement et toute la machine s’enclenche" explique Françoise Jolly. Pourquoi y a-t-il moins d’intérêt pour le golf féminin ? "Le sport masculin a toujours davantage été mis en avant", constate Alexia Penasse, la responsable de la communication de l’Association Francophone de golf.

"Le sport féminin, lui, souffre de ce manque d’image. Niveau sponsoring, des hommes ont plus de chance d’attirer de plus gros sponsors donc de plus gros budgets. Tout ce qui est encadrement pour homme sera peut-être plus facile que pour une femme. Mais ça commence à évoluer."

Pour tenter d’inverser ou plutôt de rééquilibrer la tendance, il faut aussi modifier la base. Sur les plus de 29.000 membres de l’AF Golf : 2/3 sont des hommes, 1/3 des femmes. Mais d’ici 2025, l’objectif est qu’un nouveau golfeur sur 2 soit une golfeuse.