Sur le gong, Steven Alzate fait son retour en prêt au Standard de Liège

Un nouveau renfort au Standard ! Après Isaac Hayden et Moussa Djenepo la veille, Kawal Sowah plus tôt dans la journée, c'est Steven Alzate qui s'est engagé avec les Rouches ce mercredi. Le médian colombien est prêté par Brighton, comme la saison passée.

Après une entame de championnat catastrophique (3/18, aucune victoire en six matches), le Standard de Liège avait désespérément besoin de renforts. Et la direction liégeoise, qui a touché 4,5 précieux millions suite à la vente d'Aron Donnum à Toulouse, a mis un sacré coup d'accélérateur en cette fin de mercato. Isaac Hayden, en prêt de Newcastle, et Moussa Djenepo, dans le cadre d'un transfert définitif depuis Southampton, ont rejoint les Liégeois ce mardi.

Et ce mercredi, dernière journée du mercato belge, c'est le retour de Steven Alzate qui a été officialisé. Le milieu de terrain colombien est à nouveau prêté pour une saison par Brighton, sans option d'achat.

La saison dernière, Alzate a disputé 29 rencontres avec le Standard. À la clé, 3 buts et 5 assists, mais surtout un volume de jeu et des capacités de récupération qui ne peuvent que faire du bien aux Rouches...