Sur le front, les soldats ukrainiens ne voient pas encore arriver les chars occidentaux

Le quinquagénaire, charpentier de profession, qui a refusé de donner son nom de famille, s'est engagé après l'invasion le 24 février 2022, à nouveau comme pilote de char.

Il manœuvre habilement la machine de 38 tonnes à travers la campagne à des vitesses pouvant atteindre 50 km/h, dans un rugissement assourdissant et un brouillard de fumée crachée par son moteur diesel.

"Nous avons besoin de chars parce que nous n'en avons pas de nouveaux", explique Volodymyr, après avoir coupé son moteur.

Avec les anciens modèles, "une chose se casse, puis une autre, puis encore une autre. Nous avons besoin de chars. (Les nouveaux) ont de meilleures armes. Ils ne se cassent pas", assure-t-il.

Igor Khonko, lui, est impatient d'être formé à l'utilisation des nouveaux modèles occidentaux, même s'il n'a jamais vu que sur Internet les M1 Abrams promis par les États-Unis.

"La capacité de tir et les dégâts causés (à l'ennemi) sont beaucoup plus élevés avec un char moderne. Le blindage est meilleur, l'équipage est donc mieux protégé", énumère-t-il.

"Les Abrams ont le meilleur blindage au monde. Les Russes disent qu'ils ne seront pas adaptés à ce terrain, mais ça ira", dit-il, confiant.

Retraite

Il y a un an, le jeune homme n'aurait jamais imaginé devoir passer sa vie sur la ligne de front du Donbass, retranché pour s'abriter du froid mordant et des obus russes, avec pour seule compagnie celle de ses camarades et d'un chat adopté.

Il dit craindre pour la sécurité de ses parents si la Russie intensifie ses attaques à l'approche du premier anniversaire du déclenchement du conflit

Mais avec de nouveaux approvisionnements en munitions et en armes lourdes, il espère que l'Ukraine sera en mesure dans les mois à venir de récupérer des territoires conquis par les forces russes.

Son contrat a pris fin en septembre, mais il est resté. "Quand il y a une guerre, vous ne pouvez pas partir", dit-il. "Je ne pense pas que je serais capable de démissionner de toute façon, car je ne pourrais pas rester assis à la maison".

Volodymyr, lui, espère la fin de la guerre, le retour sain et sauf de son fils unique en poste sur le front et, peut-être comme le T-64 vieillissant, la retraite.