Sur le front en Ukraine, des familles qui servent ensemble

En s’engageant, Marta a fait comme son père après avoir suivi l’exemple de sa mère en faisant des études en médecine, avec une formation de sage-femme. "Avant, mon travail consistait à faire naître la vie, maintenant il s’agit de la sauver", explique-t-elle, fourrant ses mains dans sa veste.

Si Ivan et sa femme sont fiers de leur fille, il ne pense pas que son épouse accepterait que leur fils de 18 ans s’engage lui aussi. "Nous sommes déjà trop nombreux dans l’armée", lance cet homme de 48 ans, qui sert depuis plus de sept ans et dont le frère s’est également porté volontaire pour combattre après l’invasion.

Morts ensemble

Marta note qu’elle et son papa ne sont pas la seule famille dans ce cas, énumérant un père et son fils au front, une mère et ses deux fils travaillant comme chauffeurs et une autre infirmière dont le père et le frère appartiennent à un bataillon d’infanterie.

Et certains meurent ensemble. Oleg Khomiouk, 52 ans, et son fils Mykyta, 25 ans, se sont engagés ensemble dans l’armée peu après l’invasion. Ils ont tous deux été tués dans une tranchée près de la ville assiégée de Bakhmout. Oleg a recouvert son fils de son corps lors d’une attaque, mais un obus a explosé à proximité, les tuant tous les deux, selon Iouri Samson, le frère d’Oleg, lors de leurs funérailles à Kiev.